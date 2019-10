Seis cães bebés encontrados em saco de plástico no lixo. Um não sobreviveu

Hoje às 16:33 Facebook

Uma ninhada de seis cães recém-nascidos foi encontrada dentro de um saco de plástico num contentor do lixo, na localidade de Teixoso, no concelho da Covilhã. A GNR resgatou cinco dos animais, sendo que um não sobreviveu.

Em comunicado, a GNR informa "que o Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã", recolheu, na quarta-feira, "cinco cães recém-nascidos que se encontravam colocados num contentor de lixo".

"Na sequência de uma denúncia, pelos funcionários da freguesia, de que se encontrava uma ninhada de cães, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde foi possível verificar que no referido contentor se encontravam seis cães recém-nascidos, no interior de um saco de plástico fechado, estando um dos animais já estava sem vida", lê-se ainda no comunicado.

Os cães foram recolhidos e encontram-se agora "ao cuidado da Associação Protetora de Animais da Covilhã, que procura uma família de acolhimento temporário para os cuidar e alimentar".

O Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã está a investigar o caso, para "identificar o autor do ilícito".

A GNR "alerta que os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime punível com pena de prisão", conclui.