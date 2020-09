Sequestro na Covilhã: prisão preventiva para um suspeito e pulseira eletrónica para dois

Hoje às 17:49 Facebook

Um suspeito fica em prisão preventiva e os outros dois com pulseira eletrónica. Foram estas as medidas de coação aplicadas pelo Tribunal da Covilhã, Castelo Branco, aos três jovens indiciados pela prática de vários crimes na madrugada desta segunda-feira, dia 31 de agosto, quando sequestraram e agrediram de forma violenta um homem.

A vítima - com a idade de 30 anos, servente da construção civil, consumidor habitual de produtos estupefacientes - foi sequestrada no interior da sua própria residência, no concelho da Covilhã, Castelo Branco, ao início da noite de domingo, 30 de agosto, onde foi amarrada e barbaramente agredida, a murro, pontapé e também com a projeção de vários objetos sólidos, de acordo com informação da Polícia Judiciária.

