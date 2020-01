Vinhos da Covilhã viajam pelo mundo com o navio-escola Sagres

Hoje às 18:18 Facebook

Alguns vinhos da região da Beira Interior viajam a bordo do navio-escola Sagres que, no domingo, iniciou a viagem de volta ao mundo, inserida nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Segundo a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), que tem sede na Guarda, a bordo do navio seguem vinhos do produtor Almeida Garrett Wines (Covilhã), que "irão ser degustados em diversos eventos oficiais e receções diplomáticas nos diversos portos".

