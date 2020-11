Câmara do Fundão paga entrega de take-away nos próximos fins de semana

Hoje às 15:55 Facebook

A Câmara Municipal do Fundão, em Castelo Branco, vai financiar o transporte do take-away nos próximos dois fins de semana para aliviar as consequências das novas restrições associadas ao recolher obrigatório no concelho.

"Estamos a preparar um pacote de medidas para minimizar esse impacto", disse o presidente da Câmara, Paulo Fernandes, explicando que a medida começou por ser pensada no âmbito do Festival Míscaros e que vai agora será generalizada a todos os restaurantes do concelho com regime take-away.

