Câmara do Fundão anuncia apoios para comércio, restauração e famílias

O Município do Fundão anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, um pacote de medidas de apoio para incentivar as compras no comércio local, ajudando simultaneamente os estabelecimentos comerciais, cafés, restaurantes, hotéis e as próprias famílias, num esforço para mitigar o impacto negativo da covid-19.

Os apoios entram em vigor na próxima sexta-feira e representam um investimento global de 200 mil euros, incluindo descontos para hotéis, restaurantes e cafés na fatura da água, saneamento e resíduos.

O fundo de apoio para o comércio local é de 75 mil euros e vai consistir na oferta de vales de desconto aos clientes, podendo depois ser descontados em qualquer outro estabelecimento comercial, mediante a apresentação de faturas (poderão ser somadas) de valor superior a 20 euros. Ou seja, cada 20 euros de compras no comércio local do concelho, dão direito a um voucher de dois euros, valor correspondente a dez por cento de desconto.

