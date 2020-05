Câmara do Fundão lança cartão social simplificado para quem perdeu rendimentos

Hoje às 18:06 Facebook

A Câmara do Fundão criou um regime simplificado de acesso ao Cartão Social Municipal, de modo a alargar os apoios do instrumento a quem perdeu rendimentos na sequência da pandemia da covid-19.

"O Cartão Social Municipal é uma medida dirigida a todos os munícipes recenseados no concelho do Fundão que permite usufruir de diversos benefícios e descontos em serviços da autarquia, nomeadamente a redução de 50% na tarifa de consumo de água para gastos domésticos na sua residência, entre outras medidas", refere a autarquia, em comunicado.

De acordo com a nota de imprensa, o apoio vai abranger os munícipes que "tenham sofrido uma quebra do seu rendimento nos últimos dois meses, ficando o agregado familiar com um rendimento per capita inferior ao salário mínimo nacional".

