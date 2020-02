Cineteatro da Gardunha já está em concurso público

Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A obra de requalificação do Cineteatro Gardunha, no Fundão, foi, finalmente, lançada a concurso. O anúncio do concurso público foi publicado, na passada quarta feira, no Diário da República, abrindo um novo capítulo na história da recuperação do edifício.

Há muitos anos que o Fundão espera pela requalificação do emblemático cinema. A regeneração do cineteatro vai valorizar toda a região. O prazo para execução das obras é de cerca de ano e meio e o período para apresentação das propostas termina trinta dias depois da data da publicação do anúncio.

Leia mais em Jornal do Fundão