Veículo abalroado por comboio em passagem de nível no Fundão

Celia Domingues Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veículo ligeiro foi abalroado pelo comboio regional que seguia no sentido Norte-Sul, perto de Alpedrinha, Fundão, distrito de Castelo Branco.

O embate ocorreu este sábado, às 10.38 horas, na passagem de nivel de Carvalhal Redondo.

Do acidente resultaram duas vítimas ligeiras que recusaram serem transportadas para o hospital.

Segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a linha férrea está interdita até à retirada do veículo.

No local estão quatro veículos de bombeiros com sete elementos, um outro veículo do INEM e um veículo com técnicos da CP.