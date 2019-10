Criança de 10 anos e casal encontrados mortos em casa no Fundão

AC Hoje às 12:33 Facebook

Dois adultos e uma criança foram encontrados sem vida, esta terça-feira de manhã, numa casa na aldeia de Joanes, no Fundão.

Fonte do INEM confirmou ao JN o óbito de três pessoas, uma criança de 10 anos, uma mulher de 35 e um homem de 26.

As vítimas mudaram-se há pouco tempo para a localidade, disse ao JN o presidente da união de freguesias de Fundão, Valverde Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, Manuel Malícia Trindade, confirmando o óbito das três pessoas.

Não há indícios de violência associada às mortes. A Polícia Judiciária está a investigar as causas.

O INEM, alertado pela GNR do Fundão, às 10.50 horas desta terça-feira, mobilizou para o local uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Fundão, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã, a ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários do Fundão, e uma equipa de psicólogos.

De acordo com o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão David Canarias, militares da GNR encontraram as três pessoas já sem vida. O alerta foi dado pelo pai do menino, depois de ter sido contactado pela escola a avisar que a criança não tinha ido às aulas.