Dois quilos de Cereja do Fundão arrematados por 560 euros em leilão online

Dois quilos de Cereja do Fundão foram, esta sexta-feira, arrematados por 560 euros, num leilão online solidário, que conquistou o maior valor de sempre para este fruto e que vai permitir comprar equipamentos de proteção individual para os lares do concelho.

A ação foi organizada pela Câmara Municipal do Fundão, no âmbito da campanha de promoção da marca Cereja do Fundão, e o lote único de dois quilos era constituído pelas "maiores cerejas", dado que cada fruto apresentava um tamanho muito acima do habitual (calibre médio de 34/36). Com uma base de licitação de 100 euros, os lances de dez euros surgiram rapidamente entre o grupo de 20 participantes, nomeadamente empresários, representantes de outros municípios e figuras públicas, como o escritor Miguel Esteves Cardoso.

