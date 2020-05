Fundão lança serviço de entrega de cerejas em todo o país

Hoje às 16:56 Facebook

O Fundão vai lançar um serviço de entregas de cereja diretamente à porta do cliente, que vai abranger todo o país e que visa minimizar os impactos que a covid-19 possa ter nos mercados.

"Queremos garantir que não haja ninguém que fique sem poder receber as suas cerejas, mesmo estando em casa. Ou seja, cada um poderá receber as suas cerejas sem sair de casa", apontou, esta segunda-feira, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, em conferência de imprensa.

As encomendas podem ser feitas através de email, da loja online, das redes sociais e de uma linha telefónica, a partir de um limite mínimo de dois quilos.

A aposta é dinamizada no âmbito da campanha de promoção para 2020, que conta com um orçamento de 70 mil euros e que é concertada e cofinanciada entre a Câmara do Fundão e o conselho consultivo que foi criado para gerir a Indicação Geográfica Protegida (IGP) "Cereja do Fundão", selo recentemente atribuído pela União Europeia.

Esta distribuição será feita por meios próprios de transporte e de um serviço específico dos CTT, sendo que a expedição será realizada em dias concretos para garantir uma entrega mais rápida e a qualidade e frescura do produto.

