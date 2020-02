Fundão prevê descontos na fatura da água se concelho reciclar mais

Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Fundão vai atribuir um desconto na fatura da água por cada tonelada a mais de resíduos para reciclagem que seja recolhida no concelho, com o objetivo de incentivar a separação de lixo.

"Queremos reduzir significativamente o lixo indiferenciado no concelho. A nossa grande ambição é ficar na primeira linha dos concelhos mais bem classificados ao nível da reciclagem, da separação e das boas práticas para um desenvolvimento sustentável, mas isso depende da ação coletiva de todos e todos devem ser compensados por esse esforço. Daí que tenhamos avançado com mais esta medida", afirmou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

Leia mais em Jornal do Fundão