Fundão reforça pedido de ajuda após a tempestade de domingo

A Câmara do Fundão apelou hoje à "urgente" aprovação de apoios para os agricultores, na sequência da trovada de domingo, que arruinou "completamente" o ano agrícola, com prejuízos que podem ascender os 20 milhões de euros só naquele concelho.

"O ano agrícola está completamente arruinado e se não houver rapidamente uma resposta concertada de todos e de diferentes linhas de apoio, estaremos a pôr em causa, para muitos anos, aquilo que é uma das maiores fontes de rendimento e de sustentabilidade económica, social e ambiental, como é a agricultura na região", assegura o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

Lembrando que a trovoada se prolongou durante mais de uma hora com queda muito intensa de granizo, muita chuva e vento, o autarca frisa que os prejuízos abrangem "todas as fileiras produtivas" do concelho, nomeadamente a da cereja que já se debatia com perda graves, bem como do pêssego, vinha e olival.

