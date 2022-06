GNR do Fundão continua à espera das obras no quartel

Hoje às 16:42 Facebook

Projeto já teve 28 alterações em 3 anos. Vice-presidente Miguel Gavinhos fala em "escândalo".

O quartel da GNR no Fundão está degradado há muitos anos e parte das instalações não cumpre as condições mínimas exigíveis nem para os guardas que ali prestam serviço, nem para todos aqueles que ali se desloquem. A situação é insustentável, mas ainda não há obras à vista.

O projeto de reabilitação do quartel foi elaborado pelos serviços da Câmara nos termos do protocolo assinado com o Ministério da Administração Interna, mas o processo tem sofrido sucessivos entraves, como demonstrou o vice-presidente da Câmara, Miguel Gavinhos, na abertura do seminário que a GNR promoveu recentemente no Fundão sobre perspetivas do policiamento em territórios de baixa densidade. "Andamos há três anos a bater bolas com a Secretaria Geral da Administração Interna. Já vamos na 28.ª alteração e ainda não temos luz verde para o projeto avançar", lamentou Miguel Gavinhos, que, na sessão pública de segunda-feira, foi mais contundente, classificando a situação como escandalosa.

