Granizo arrasa frutos vermelhos e arruina "completamente" ano agrícola

A Câmara do Fundão pediu ontem "urgência" na aprovação de apoios para os agricultores, na sequência do mau tempo da tarde de domingo, que arruinou "completamente" o ano agrícola, com prejuízos que podem ascender a 20 milhões de euros só naquele concelho.

É quase tanto como os estragos deixados pelo granizo na região que mais maçã produz em Portugal, Távora-Varosa. A destruição nos frutos vermelhos não se ficou pela cereja do Fundão. Toneladas de mirtilos de Sever do Vouga, capital da "baga da longevidade", foram ao chão.