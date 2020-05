Incêndio destrói parte da Casa do Bombo no Fundão

Célia Domingues Hoje às 12:35 Facebook

Um incêndio destruiu parcialmente, esta quinta-feira, o interior da Casa do Bombo, espaço museológico sedeado na aldeia de Lavacolhos, no concelho do Fundão.

Entre as 12 e as 14:30 horas, o fogo atingiu de forma intensa o imóvel, uma antiga escola primária, desde a receção a vários espaços das salas de conteúdos onde se exemplificava o processo de construção de um bombo.

Os bombeiros já nada puderam fazer quando chegaram ao local. Há suspeita de que as causas estejam relacionados com um curto-circuito.

Esta sexta-feira uma equipa da Câmara do Fundão esteve no local a avaliar os prejuízos e garante que a recuperação da Casa do Bombo acontecerá em breve e com reabertura ao público.

A Casa do Bombo estava encerrada devido às medidas implementadas de combate à pandemia da Covid-19.