Cereja ganha certificação geográfica

A "Cereja do Fundão" acabou de conquistar, a nível nacional, a certificação IG - Indicação Geográfica, uma denominação protegida que visa a identificação e diferenciação de produtos protegidos e que deverá contribuir para valorizar a produção da cereja na região.

O despacho da Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural que confere "proteção à denominação Cereja do Fundão" foi publicado em Diário da República na passada sexta-feira e constitui uma mais-valia para a valorização da cereja do Fundão, como refere José Pinto Castello Branco, presidente da Cerfundão, organização que apresentou o pedido de registo e que será a entidade gestora.

