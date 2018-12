Consulta aberta passa para o Centro de Saúde

Hoje às 15:58 Facebook

A partir de 1 de janeiro, a consulta aberta do Fundão, instalada no rés-do-chão do velho Hospital, passará a funcionar no Centro de Saúde, confirmou o presidente do Centro Hospitalar Cova da Beira, João Casteleiro.

"A mudança entra em vigor a 1 de janeiro. É necessário instalar o estaleiro para a realização das obras de adaptação e a consulta aberta não poderia funcionar ao lado das obras", justifica, garantindo que o horário de funcionamento, entre as 8 e as 20 horas, vai manter-se.

