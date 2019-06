Dominado fogo no Fundão que teve mais de 100 operacionais

Hoje às 20:17 Facebook

O incêndio que deflagrou, no sábado, ao início da tarde no Fundão foi dado como dominado, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O incêndio, que começou hoje às 13:48, na localidade de Quinta da Esparrela, chegou a ter mais de 100 operacionais, apoiados por meios terrestres e aéreos, e foi dado como dominado ao final da tarde, disse à agência Lusa fonte do CDOS.

Durante a tarde, o fogo, com uma frente ativa, lavrava entre as localidades de Pêro Viseu e Valverde, sendo que afetava apenas zona de mato e floresta.

Segundo o CDOS, às 18:00, deflagrou outro incêndio numa localidade vizinha, mas também esse encontra-se já dominado.