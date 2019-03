GNR resgata cachorros recém-nascidos do lixo

Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi através de uma denúncia que o posto territorial da GNR do Fundão encontrou uma ninhada de oito cães fechados num saco, dentro de um contentor do lixo, em Pêro Viseu. Um morreu.

Os militares encontraram sete cachorros recém-nascidos ainda com vida (um já estava morto), no interior de uma caixa de cartão e fechados no saco. O veterinário municipal recolheu os animais para o Canil Municipal do Fundão, onde se encontram a receber tratamento e em reabilitação. Depois, ficarão disponíveis para adoção.

A GNR alerta que os maus tratos e o abandono de animais de companhia é crime punível com pena de prisão.

A GNR do Fundão encontra-se a proceder a diligências de investigação, com vista a identificar o autor deste crime.