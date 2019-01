Incêndio em casa no Fundão deixa uma mulher desalojada

Hoje às 19:56, atualizado às 19:58 Facebook

Um incêndio, este sábado à tarde, numa casa na vila de Alpedrinha, no concelho do Fundão, deixou uma mulher com cerca de 60 anos desalojada, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta foi dado às 17:23, sendo que o fogo na habitação que tinha cave, rés-do-chão e primeiro andar apenas foi dado como dominado às 19:07, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco.

Segundo o comandante dos Bombeiros do Fundão, José Sousa, o incêndio na habitação, que fica na rua principal da vila de Alpedrinha, terá começado depois de a habitante ter acendido a lareira.

"A habitante deixou as janelas abertas, saiu de casa e, como estava vento, o fogo da lareira foi projetado para um sofá. Quando regressou, já o sofá estava a arder", contou José Sousa, referindo que a casa "ardeu na totalidade".

De acordo com o comandante da corporação local, a habitante da casa terá ficado alojada em casa de familiares.

O coordenador da proteção civil municipal, Vasco Ferreira, disse à Lusa que a proteção civil municipal acionou os serviços de ação social para dar apoio psicológico à mulher que ficou desalojada.

No local, estiveram 17 viaturas e 39 operacionais dos Bombeiros do Fundão, Covilhã, Castelo Branco e Idanha-a-Nova, assim como meios da EDP, GNR e Câmara Municipal do Fundão.