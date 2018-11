José Bonifácio, o músico fundanense que encantou o país

Hoje às 16:34 Facebook

Escolheu "Libertango", de Astor Piazzola, e foi surpreendente, protagonizando um dos momentos altos do "The Voice", programa que a RTP 1 está a transmitir ao domingo à noite, a seguir ao Telejornal.

O autor da proeza é o fundanense José Bonifácio, que toca acordeão como poucos e que ornamenta esse som com vocalizes (cantar sem letras, apenas com a melodia). Não virou as quatro cadeiras porque nessa altura apenas Marisa Liz ainda podia fazê-lo (restantes jurados já tinham as suas equipas completas) mas conquistou, literalmente, os jurados.

