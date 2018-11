Hoje às 17:55 Facebook

A pouco tempo do arranque do Míscaros - Festival do Cogumelo, na aldeia do Alcaide, a magia já se sente.

Ruas decoradas e portas que se abrem num bulício de trabalho que antecede a animação do fim de semana. Há muito a fazer antes de mais uma edição deste certame, que dá mais vida à aldeia e onde muitos gostam de regressar. Será o caso de Chakal. O conhecido chef argentino esteve na primeira edição do Míscaros e vai voltar, integrando um painel de vários chefs.

