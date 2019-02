Um morto e um ferido em acidente na A23 perto do Fundão

Hoje às 10:27 Facebook

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência do despiste, esta segunda-feira, de um veículo ligeiro na autoestrada A23, junto ao nó sul do Fundão.

Segundo a fonte, a vítima mortal é uma mulher na casa dos 50 anos e o ferido ligeiro é um homem com mais de 40 anos, que foi transportado para o Hospital da Covilhã.

O acidente ocorreu às 8.30 horas, ao quilómetro 156, no sentido sul/norte, no troço que liga o Fundão à Covilhã.

No local estiveram os Bombeiros do Fundão, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Mésica, com um total de 14 operacionais, auxiliados por seis veículos.