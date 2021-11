Juiz do Fundão põe futuro da Dielmar na estaca zero

Célia Domingues Ontem às 22:49 Facebook

Com o regresso de mais dois interessados na empresa, tribunal notifica gestor da insolvência a elaborar, até 90 dias, novo relatório.

O futuro da Dielmar fica adiado por um prazo máximo de 90 dias. O juiz do Tribunal do Fundão, onde corre desde agosto o processo de insolvência desta empresa de confeções de Alcains, Castelo Branco, decidiu dar a possibilidade para que mais interessados possam apresentar propostas, além do Grupo Valerius, que apresentou um projeto de retoma laboral na última assembleia de credores, no dia 10.

A decisão de encerramento da unidade, acertada nesta reunião, é mantida. Sem salários de outubro e de novembro, as trabalhadoras estão a inscrever-se no desemprego. "O capital considerado mais importante da fábrica que era a mão de obra pode desmembrar-se porque algumas querem ficar no desemprego só até final do ano e depois tratar de vida", avisa Anabela Vitorino, ex-funcionária.

Conforme estipulado na última assembleia de credores, o juiz deu até segunda-feira passada para o envio da decisão dos credores sobre a proposta apresentada nessa reunião.

Proposta em dia de fecho

O Grupo Valerius apresentou um projeto de viabilização, trabalhado com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no valor de 250 mil euros, para adquirir a marca, empregar 200 pessoas (preferencialmente ex-trabalhadoras e inscritas no Centro de Emprego) e ficar com o stock de matérias-primas. "Uma proposta válida por 30 dias", indicou na altura o chefe de operações do grupo, Nuno Marques.

O JN contactou ontem a empresa para saber se há interesse em alargar o período de tempo da oferta mas não obteve resposta.

Entretanto, nos dias seguintes, regressaram os dois proponentes que estiveram já nesta corrida aquando do processo de insolvência: a Outfit 21, de Leiria, apresenta-se agora reforçada com a Via Veneto Roupas, Lda, credora da Dielmar, com uma proposta de 295 mil euros; Cláudio Monteiro também regressa com a pretensão de criar uma empresa com um capital de cinco milhões de euros para a operação.

De pouco serviram os cinco dias de votação. O juiz, perante o pedido de apreciação pelos dois proponentes, redigiu ontem despacho, a que o JN teve acesso, em que notifica o administrador da insolvência, João Gonçalves, "a promover a liquidação do ativo da massa insolvente, com a maior brevidade possível, conferindo aos interessados a possibilidade de apresentarem, em tempo e local a definir, as respetivas propostas". O juiz indica que deverá ser apresentado relatório das diligências levadas a cabo no prazo máximo de 90 dias.

"Existia a possibilidade de outros interessados avançarem com processos de impugnação ou providência cautelar" no cenário de a Valerius ficar com a Dielmar, diz fonte ligada ao processo.

Desta forma, segundo a mesma fonte, "o juiz regressa à estaca zero e cria igualdade na apresentação de propostas que serão votadas em Assembleia de Credores". A Outfit 21 já veio garantir que aceitará a votação dos credores.

Interessados

Mário Gaião

É o diretor-geral da Outfit. Empresa de Leiria apresenta proposta de 295 mil euros, a pagar de uma vez sobre a compra de marcas e de inventário. Vai buscar até 215 trabalhadores.

Nuno Marques

É o chefe das operações do Grupo Valerius, que apresentou uma proposta no valor de 250 mil euros para adquirir a marca e empregar 200 pessoas depois de plano de formações.