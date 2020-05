Licor de Cereja do Fundão premiado nos Estados Unidos

Hoje às 16:06 Facebook

O licor de cereja do Fundão "Ten Old Cherries", produzido pela empresa Zimbro - Licores e Espirituosas, foi distinguido com uma medalha de duplo ouro, no concurso San Francisco World Spirits Competition 2020, nos Estados Unidos da América.

O licor de cereja do Fundão "Ten Old Cherries" acaba de receber uma distinção.​​​ do concurso norte-americano San Francisco World Spirits Competition 2020, que se realiza há 20 anos e atribui as suas distinções através de prova cega, sendo concedida a medalha duplo ouro unicamente aos produtos que recebem a classificação "ouro" de todos os membros do júri, o que os coloca, segundo a organização, "entre os melhores espirituosos do mundo".

O licor fundanense também foi distinguido no International Spirits Challenge 2020, no Reino Unido, com a medalha de prata, igualmente em prova cega.

