Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A sede do Núcleo do Sporting no Fundão foi assaltado na noite passada, com os responsáveis da coletividade a darem conta do sucedido ao início da tarde desta quarta-feira, quando iam abrir o espaço.

As associações fundanenses têm sido um "alvo" nos últimos dias, sendo também conhecidos assaltos à Casa do Benfica no Fundão e aos Caminheiros da Gardunha.

Leia mais em Jornal do Fundão