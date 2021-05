Célia Domingues Hoje às 10:39 Facebook

No Fundão, foi a direção nacional do PSD a anunciar a recandidatura de Paulo Fernandes, presidente da Câmara desde 2013, depois de ter sido vereador e vice-presidente. Sucedeu ao ex-deputado do PSD Manuel Frexes e, há quatro anos, conseguiu 55,1% dos votos e cinco dos sete mandatos no Executivo.

O PS vai este ano a votos com a mesma candidata, a advogada e deputada na Assembleia da República, Joana Bento, que há quatro anos conseguiu apenas 28,7% dos votos e dois lugares na vereação.