Prospeção de lítio no Fundão é "cinismo legislativo"

O presidente da Câmara do Fundão fala em "cinismo legislativo" por este município ter dado parecer negativo à prospeção de lítio na zona norte do concelho, lamentando que, apesar disso, "cerca de 10" do seu território está "no concurso para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio em Portugal, "lista esta que ficámos a conhecer pela comunicação social".

Paulo Fernandes lembra ao JN que o Fundão produziu parecer desfavorável ao Programa de Pesquisa e Prospeção de Lítio tendo em conta várias condicionantes, entre as quais a área territorial em causa, cinco freguesias do norte do concelho, ter um perímetro de rega onde já foram investidos 320 milhões de euros, estar em aglomerados populacionais, existir reserva agrícola e ecológica ou património arqueológico, entre outras. Com a nova lei das minas, os municípios passaram a ter participação vinculativa, com exceção de projetos designados de interesse nacional.

"Em junho de 2021 foi aprovada legislação que torna os pareceres dos municípios sobre estas questões vinculativos. Ao olhar para o mapa aprovado pela Direção-geral de Energia e Geologia vemos um território contínuo no Fundão. Ora não quero sequer pensar que se passe por cima da legislação e se queira avançar com prospeções no meio de um regadio que é um dos corações agrícolas do país ou junto de casas", considera Paulo Fernandes.

O autarca do Fundão, que reconhece que a área em questão foi reduzida ao que inicialmente estava previsto, vai procurar saber se se vai avançar com prospeções onde existe pareceres negativos municipais, que no quadro da lei passaram a ser vinculativos em 2021.