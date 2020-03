Região da Cova da Beira com quarentena obrigatória. Fundão com um caso positivo

Célia Domingues Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem com cerca de 40 anos, residente no Fundão, e que esteve no estrangeiro nas últimas semanas, está internado no Hospital da Covilhã, depois de ter dado análise positiva ao novo coronavirus.

A informação é confirmada pelo autarca do Fundão, Paulo Fernandes. O homem regressou a casa e entrou em quarentena voluntária. Depois de o teste ter dado positivo, o indivíduo foi internado no hospital da Covilhã. Trata-se de uma situação que não carece de grandes preocupações médicas.

Entretanto a delegada de saúde da região da Cova da Beira - municípios do Fundão, Covilhã e Belmonte - acaba de decretar isolamento profilático a todos quantos entrem nestes três concelhos, sejam eles vindos do estrangeiro ou de outro ponto do país.

O período de quarentena obrigatória começa no dia em que é feita a chegada ao concelho. "Quem romper com esta determinação, está sujeito à moldura penal afixada pela autoridades", avisa Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, que encara esta medida "como de extrema necessidade. É essencial travarmos as cadeias de transmissão", frisa.