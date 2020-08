Sete meios aéreos e mais de 130 operacionais combatem fogo no Fundão

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

Sete meios aéreos e mais de 130 operacionais combatiam, às 16.30 desta sexta-feira, um incêndio que deflagrou durante a tarde na freguesia da Capinha, concelho do Fundão, adiantou a Proteção Civil.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o alerta foi dado às 12.26 e o fogo está com uma frente ativa que se prolonga por uma grande extensão, não havendo previsões quanto à evolução dos trabalhos.

Nesta ocorrência também há registo de um carro de bombeiros parcialmente atingido pelas chamas, sem que, no entanto, tenha ardido ou provocado feridos.

"A viatura operacional estava envolvida nos trabalhos, sendo que não temos registo de qualquer ferido", apontou a fonte.

De acordo com a informação, às 16.30 não estava prevista a evacuação de nenhuma localidade, nem havia informação de casas em risco.

No mesmo concelho, continuam ainda os trabalhos de consolidação do fogo que deflagrou em Bogas de Baixo, na quinta-feira, e que entrou em fase de resolução esta manhã e que, às 16.20, ainda mantinha no teatro de operações 376 operacionais, auxiliados por 122 veículos e por um meio aéreo.

Ainda no distrito de Castelo Branco, há um outro incêndio ativo, que deflagrou às 14.44, numa encosta da Aldeia do Carvalho, concelho da Covilhã. No local estão 42 operacionais, 11 veículos e três meios aéreos.