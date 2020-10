Surto de covid-19 na Misericórdia do Fundão com 40 casos

Hoje às 15:55 Facebook

A Câmara e a Santa Casa da Misericórdia do Fundão confirmaram, esta terça-feira, a existência de um surto de covid-19 no Lar da Misericórdia (antigo edifício), que regista 11 profissionais e 29 utentes infetados.

"Procurando respeitar todas as orientações da Direção Geral da Saúde e em estreita articulação com a Delegada de Saúde do Fundão, Forças de Proteção Civil e Segurança Social Distrital", autarquia e Misericórdia acrescentam que "a generalidade dos casos positivos é assintomática e nenhum utente inspira ao momento cuidados de saúde especiais".

