Testes a bombeiros do Fundão deram todos negativos

JN/Agências Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Os testes de despistagem à covid-19 que foram realizados a 27 bombeiros da corporação do Fundão deram todos negativo, informou a Câmara do Fundão esta segunda-feira.

Os testes foram realizados na sequência de casos de contágio por covid-19 em cinco pessoas da mesma família e cujo um dos elementos é colaborador dos bombeiros. A situação também levou ao encerramento, "por precaução", do infantário de Aldeia Nova do Cabo e à realização de testes a todas as crianças e funcionários do espaço que era frequentado por duas crianças daquela família e que testaram positivo.

Noutra frente, estão ainda a ser feitos testes aos utentes e funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, porque uma das pessoas infetada trabalha naquela valência.

Entre todas as valências, está em causa a realização de cerca de 270 testes, sendo que ainda se aguarda o resultado das análises associadas ao infantário e ao lar.

A linha de contágio começou com uma senhora de cerca de 60 anos que sofre de patologias graves e que é acompanhada numa unidade de saúde de fora da região, onde se pressupõe que terá sido infetada.

Os cinco elementos desta família estão todos em casa e a ser acompanhados pelas entidades de saúde e pela autarquia.