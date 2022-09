Agricultor lesado pelo Estado em greve de fome

Empresário em protesto pela terceira vez reclama apoios para recuperar quinta de amoras em Idanha-a-Nova.

O empresário agrícola de Idanha-a-Nova, que trava uma luta judicial com o Estado há oito anos, começou, esta quinta-feira, pela terceira vez, uma greve de fome em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. Luís Dias, que exige apoio financeiro para recuperar a sua produção de amoras destruída por uma tempestade em 2017, voltou a protestar após oito meses à espera de uma solução prometida por António Costa em janeiro. O agricultor nunca recebeu a ajuda do Estado a que tinha direito e tem prejuízos que ascendem aos quatro milhões de euros.

À chegada a São Bento para mais uma greve de fome, Luís Dias não foi bem recebido. Inicialmente, a PSP impediu-o de permanecer no jardim junto à Assembleia da República com o argumento de que estaria a 100 metros da residência do primeiro-ministro. Só depois de Luís insistir que não estaria a violar a lei, a polícia voltou atrás e autorizou-o a montar a tenda onde permanecerá até ter uma resposta do chefe de Estado. "Fico aqui até o primeiro-ministro cumprir o acordado ou acontecer o pior", disse ao JN.