"Guerra" entre Idanha-a-Nova e agência do Alentejo

Em causa declarações ao jornal britânico "The Guardian" sobre incêndios na serra da Estrela.

A Câmara de Idanha-a-Nova acusa António Lacerda, diretor da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, de ter "denegrido a imagem" do município, aproveitando os incêndios florestais que ocorreram na região da serra da Estrela.

Em causa está uma notícia do jornal britânico "The Guardian", onde Lacerda parece sugerir que os fãs da série "House of the dragon" visitem Monsaraz e Marvão (pertencentes ao Alentejo), em vez de procurarem Monsanto, onde a mesma foi filmada, por haver paisagens destruídas pelos fogos.

Numa nota tornada pública, o município de Idanha-a-Nova, liderado por Armindo Jacinto, acusa António Lacerda de "aproveitar a tragédia dos incêndios florestais na região da serra da Estrela para denegrir a imagens deste território e desviar fluxos turísticos para o Alentejo".

"É o que podemos depreender, quando associa Monsanto aos incêndios, que felizmente não têm afetado particularmente o nosso concelho, afirmando que alguns locais na região só poderão receber visitantes no próximo ano".

"Avaliação infundada"

Para a Câmara de Idanha-a-Nova, "o Alentejo não precisa do infortúnio dos outros para se promover". Mas António Lacerda, entretanto, já terá escrito a Armindo Jacinto a defender-se, afirmando, segundo o semanário da Beira Baixa "Reconquista", que o edil fez "uma avaliação infundada" do que leu.

António Lacerda recusou, ainda, que as suas palavras tenham tido a intenção que a Câmara de Idanha lhes atribuiu.