Idanha-a-Nova com refeições escolares biológicas

O ano letivo em Idanha-a-Nova terminou com refeições escolares 100% biológicas, confecionadas com produtos daquele concelho, que é a primeira Bio-Região de Portugal, segundo a autarquia.

A Câmara de Idanha-a-Nova, que é presidida por Armindo Jacinto, implementou o consumo diário de produtos biológicos no refeitório do Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, frequentado por alunos do 5.º ao 12.º ano e cuja gestão direta foi assumida recentemente pelo município através do processo de descentralização de competências.

"Assim, o trabalho realizado tem permitido que o refeitório escolar incorpore, progressivamente, mais alimentos biológicos na ementa, desde a sopa, à salada, à fruta e até mesmo ao prato principal", salienta em comunicado esta autarquia do distrito de Castelo Branco.

A nota vinca ainda que é dada primazia aos produtos agroalimentares locais, numa lógica de promoção dos circuitos curtos de comercialização, economia circular e redução das emissões de carbono.

A iniciativa integra o projeto-piloto de Refeitórios Escolares Biológicos promovido pelo Governo e liderado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) com o objetivo de incorporar produtos biológicos nas ementas dos refeitórios públicos.

O grupo de trabalho em que o município se insere foi criado no âmbito da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e envolve também a Direção-Geral de Educação e Direção-Geral da Saúde, Agrobio, bem como outras entidades da administração pública e estabelecimentos escolares.