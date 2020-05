Idanha-a-Nova manda embora grupo de romenos que tentava entrar em Espanha

Célia Domingues Hoje às 20:48 Facebook

Quinze cidadãos romenos tiveram de sair do concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, dado o alarme social gerado e a queixa do presidente da Câmara de que não tinha sido contactado acerca da chegada do grupo.

Os romenos não conseguiram entrar em Espanha, onde tinham trabalho, tentaram ir pelo Alentejo, depois pelo Algarve e estavam a tentar seguir rumo através de Idanha-a-Nova, concelho que faz fronteira com o país vizinho.

O grupo terá chegado a Portugal no sábado, 25 de abril, aterrando no aeroporto de Lisboa, tendo como destino uma propriedade em Espanha, onde já era esperado. De acordo com o jornal algarvio "Barlavento", os cidadãos romenos deslocaram-se para a fronteira do Caia (Elvas), mas foram "barrados" pela Guardia Civil espanhola, uma vez que não tinham a documentação necessária.

Sem desistir, os imigrantes rumaram a sul a pé, tentando entrar de novo em Espanha pela ponte de Castro Marim, já no Algarve. Uma vez que a entrada lhes foi novamente negada pelas autoridades espanholas, a autarquia de Castro Marim alojou-os no pavilhão municipal, assegurando-lhes alimentação e condições de higiene.

Entretanto, acrescenta aquele semanário, o município algarvio realizou testes à covid-19 e todos os cidadãos romenos acusaram negativo. Chamada a intervir, a embaixada da Roménia em Portugal tomou então conta da situação, com a Câmara de Castro Marim e a Associação Romena de Aldeia de Santa Margarida.

Foi esta associação, sediada em Aldeia de Santa Margarida, em Idanha-a-Nova, que contactou o alojamento rural de São Miguel D'Acha, no mesmo concelho idanhense. "Depois deste contacto e visto não existir alojamento e ser preciso uma solução urgente, falámos com as entidades oficiais - Proteção Civil, GNR, Junta de Freguesia de São Miguel D'Acha -, que não se opuseram à vinda do grupo sobre o qual nos deram informação que estavam todos negativos quanto à covid-19, o que se veio a confirmar", conta ao JN Carina Pereira, proprietária do conjunto de casas para alojamento.

O grupo acabou por ficar apenas dois dias. Dado o alarme social gerado, a Câmara de Idanha tomou uma decisão que culminou na saída do romenos do concelho. A autarquia, presidida por Armindo Jacinto, que durante este domingo não atendeu o telemóvel, emitiu um comunicado no qual se queixa de não ter sido previamente contactado, alegando que também a Junta de Freguesia de São Miguel de Acha não foi.

"O facto de não terem comunicado previamente a chegada destes cidadãos, não estando em causa a sua nacionalidade, inviabilizou uma resposta atempada e articulada entre as entidades locais. Nomeadamente não nos foi possível garantir o cumprimento das regras de isolamento social, destinadas a todos os que chegam ao nosso concelho, vindos de outras partes do país ou do mundo", lê-se no comunicado.

Com algum alarmismo nas gentes do concelho e, principalmente, da freguesia de São Miguel d'Acha, a Câmara decidiu promover também novos testes covid-19 ao grupo, que atestou os resultados negativos, e colaborar, juntamente com a GNR, no regresso ao seu país. "Após a realização de testes de despiste de covid-19 (feitos no sábado, 2 de maio), os 15 cidadãos romenos foram transportados para o aeroporto de Lisboa, por indicação e em articulação com a embaixada da Roménia em Portugal. O transporte foi inclusivamente feito num autocarro do município de Idanha-a-Nova". Segundo apurou o JN junto de fonte do Ministério da Administração Interna, o grupo deixou o país logo no sábado,

A empresária de turismo que acolheu o grupim tão bem depois, não por culpa dos romenos, Deixaram os alojamentos impecáveis", termina.o relata com pena de "os factos" terem seguido em sentido contrário. "Eles estavam à procura de um rumo na vida e fomos solidários, mas enfim, as coisas não correram ass

O pagamento da estadia, segundo o acordado, foi feito pela Associação Romena "Bizantina", com a qual não foi possível contacto.