Idanha-a-Nova permite que a água seja paga até 30 de setembro

A Câmara de Idanha-a-Nova prorrogou o prazo de pagamento das faturas da água para famílias e empresas até ao dia 30 de setembro, anunciou, esta segunda-feira, o município.

"É importante implementar medidas de apoio mitigadoras das consequências sociais e económicas do presente surto da Covid-19, tornando-se vital que as populações e as empresas sejam apoiadas neste momento determinante para o nosso futuro coletivo", afirma, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

