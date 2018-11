Boom Festival assinala 20 anos com documentário e livro

Hoje às 17:26 Facebook

A organização do Boom Festival anunciou esta segunda-feira o lançamento de um livro e de um documentário sobre os 20 anos desta iniciativa "internacional, multicultural e independente", que se realiza de dois em dois anos, em Idanha-a-Nova.

"O documentário "Boom Festival 20 Anos" resume não só a história raramente contada do evento, como de todos os projetos que emergiram da sua evolução ao longo do tempo (...). Os 20 anos do evento deram ainda origem ao livro "Boom Festival 20 Years: A Visual and Oral History'", refere a organização do Boom Festival em comunicado.

