Câmara comete crime ambiental e paga multa de 6 mil euros

Tribunal condena município por depositar esgotos em fossas sem licença em Salvaterra do Extremo. Águas escorriam para ribeiro e poluíam solos.

A Câmara de Idanha-a-Nova foi condenada por crime "ambiental muito grave" e terá de pagar seis mil euros de multa. O Tribunal Judicial de Castelo Branco entende que o município atuou "com negligência consciente" ao manter três fossas ilegais, que poluíam um ribeiro e os solos em Salvaterra do Extremo. A fonte de poluição já foi resolvida, garante a Autarquia, tendo sido construída uma "nova estrutura" e feita a limpeza do espaço. Porém, a coima terá de ser paga.

