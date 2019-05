Viagem pelos caminhos e memórias do contrabando

Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Para Espanha era transportado às costas o café. No regresso traziam tecidos, conhaque, calçado de sola de borracha. Os anos de fome do século XX eram combatidos no contrabando.

"Aos cinco anos de idade comecei a andar por lá e de lá não saí até fazer a tropa". José Mendes Jacinto, agora com 81 anos, a quem falta alguma saúde mas não a memória dos "tempos duros" do contrabando na raia, em Salvaterra do Extremo (Idanha-a-Nova), onde morava e voltou a habitar depois de uma vida como motorista.

Leia mais em "Jornal do Fundão".