"Noah é um pequenino Tarzan e foi isso mesmo que o salvou"

Comunidade de Proença-a-Velha aliviada com o achamento de Noah, o menino que saiu de casa sozinho e esteve desaparecido 36 horas.

"Ninguém esperava isto, nem nós" - e Armindo Jacinto, o presidente de câmara da vila portuguesa de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, região da Beira Baixa, Portugal central, abre os braços para o sol e deixa-se a sorrir. "Foi um momento de grande felicidade, quase inédito nestas situações de desaparecimentos". Mas o final feliz, e no qual a resiliência foi protagonista, dirá o autarca, não sucedeu por acaso.

Armindo Jacinto, presidente da Câmara de Idanha a Nova Foto: José Carmo/Global Imagens

Idanha é o quarto município mais extenso de Portugal, com 1 416,34 km² de área, mas apenas com 9 716 habitantes. O seu vasto e belo território florestal e agrícola está cheio de vazio, e aqui abundam campos e montes de oliveiras, sobreiros, eucaliptos e pinheiros bravos que se estendem pontilhados por quilómetros adiante sem que se veja vivalma debaixo do céu. Os seus sustentos centrais são a pastorícia e a agricultura, com grande produção de azeite em lagares, e um investimento peculiar na permacultura, o sistema de cultivos inspirado nos ecossistemas naturais que causam reduzido impacto ambiental e que estão a atrair muitos estrangeiros, sobretudo britânicos e holandeses, que adotam um estilo de vida alternativo e natural.

Foi justamente "essa comunhão permanente com a natureza que salvou o Noah", diz Armindo Jacinto. O menino de dois anos e meio saiu de casa sozinho manhã cedo de quarta-feira, pretendia ir ao encontro do pai, que já trabalhava no campo junto a casa, perdeu-se e continuou a caminhar, caminhou muito, esteve desaparecido 36 horas na floresta, e foi encontrado por populares, ao início da noite do dia seguinte, a cerca de quatro quilómetros de casa.

"Noah é um menino especial, Noah é um pequenino Tarzan e foi isso que o salvou", explica Armindo Jacinto.

"Ele está muito adaptado ao campo, está habituado a viver na natureza, a natureza é a sua casa, ele nasceu e cresceu neste meio envolvente protetor. E vive bem sem amarras, como a sua família, que é uma família que vive em comunhão e paz e que é muito querida por aqui", diz o autarca socialista de Idanha-a-Nova. E depois repete o epíteto da moderna tradição mitológico-literária dos heróis criados em meio natural. "É um Tarzan dos pequeninos, um pequenino herói que superou e recuperou da adversidade de se ter perdido e que nos encheu a todos de felicidade quando reapareceu".

Menino foi encontrado nesta zona Foto: José Carmo/Global Imagens

A presidente da Junta de Proença-a-Velha, Helena Silva, eleita também pelo PS, fala em "horas avassaladoras e inéditas" vividas pela comunidade da pequena freguesia histórica de Idanha que tem menos de 200 habitantes. E aponta a rapidez com que tudo mudou de repente. "Passamos do medo e da angústia, que foram avassaladores, o menino ainda esteve desaparecido mais de 30 horas, já se esperava o pior, para o alívio de uma felicidade extrema de uma história que acabou bem. O Noah foi encontrado e está vivo, já está com os seus, e está aparentemente bem".

A criança, de acordo com o Hospital de Castelo Branco, onde está internada por precaução desde quinta-feira à noite, está livre de perigo de vida, sofreu apenas pequenas escoriações, sobretudo arranhões nas pernas, e estava faminta e desidratada, mas já repôs os seus níveis de nutrição. No entanto, manter-se-á em vigilância o resto do dia na unidade hospitalar.