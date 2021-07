Tem estatuto de cuidadora mas sem direito a subsídio para cuidar da filha

Célia Domingues Hoje às 08:29 Facebook

Mãe de jovem dependente não foi informada de que não integrava a zona de projeto-piloto que contempla até cerca de 440 euros mensais.

Maria Alice Batista, moradora em Monsanto, em Idanha-a-Nova, viu aprovado pelo Instituto de Segurança Social (ISS), em abril, o estatuto de cuidadora informal para acompanhamento da filha, portadora de deficiência, mas não tem direito a subsídio porque habita fora da área-piloto daquele tipo de apoio, situação que nunca lhe foi comunicada anteriormente. No caso do distrito de Castelo Branco, só o Fundão está incluído nos 30 municípios da área-piloto. Maria Alice mora a cerca de 50 quilómetros do subsídio.

Em abril, a mãe de Fátima, 23 anos, com doença de Pompe, recebeu a notificação de deferimento do pedido feito em março. A carta faz menção a "efeitos a partir do dia 1 de abril". A mãe frisa que nunca a informaram de quanto (se) iria receber ou quando.