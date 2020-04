Toques de sinos nas igrejas da Guarda e velas à janela em Proença-a-Nova para celebrar a Páscoa

Célia Domingues Hoje às 17:18 Facebook

A pandemia suspendeu os 270 momentos da Quaresma em Idanha-a-Nova, mas os fiéis estão a encontrar outras formas de assinalar aquela que é considerada a celebração mais importante dos católicos.

A colocação da "Cruz à porta" no Domingo de Ramos foi prova que o tempo de restrições tem servido para as famílias católicas ganharem um "hábito novo" no tempo da Quaresma. A ideia da Diocese da Guarda foi aproveitada por muitos beirões que se apressaram a fazer cruzes de pau ornamentadas com vegetação e flores.

No tempo em que não são autorizadas celebrações comunitárias, tanto dentro das igrejas como no exterior, as tradições ficam este ano na memória para regressarem para o ano: as procissões e as celebrações como a comemoração da Última Ceia e da Paixão e Morte do Senhor Jesus na Sexta-Feira Santa e a Vigília Pascal.

Muitas das missas serão transmitidas pelos respetivos párocos pela Internet. É o que vai acontecer em Monsanto, com a ajuda do jornalista João Pedro Mendonça, filho da terra. "O pároco dispôs-se a fazer a celebração planeada, mesmo sem a presença física dos fiéis. Farei a transmissão online no Facebook, para que possam ver e partilhar e a gravação para posterior emissão na Rádio Clube de Monsanto. De quinta a domingo teremos outras iniciativas online a marcar simbolicamente cada um dos momentos fortes da celebração Pascal", adianta.

Da Diocese da Guarda, vem o apelo de D. Manuel da Rocha Felício para "que os sinos toquem festivamente, em todas as igrejas".

Em Idanha-a-Nova, onde a celebração da Quaresma está profundamente enraizada na comunidade, um grupo de cidadãos desafia a celebração dentro de portas do Sábado de Aleluia. Todos os anos uma multidão pega em apitos ou chocalhos e percorre as ruas de Idanha para expressar de forma ruidosa a sua alegria pela ressurreição de Cristo.

A iniciativa "Aleluia em Casa", criada pela população, ganha este sábado à noite. Às 21 horas, sai um carro com som exterior do largo da Igreja Matriz de Idanha-a-Nova, que irá percorrer as ruas da vila ao som do hino a Nossa Senhora do Almortão.

A população é desafiada - mas também os idanhenses espalhados pelo mundo - a vir para a janela ou varanda, munidos de apitos, chocalhos, tachos ou outros objetos barulhentos, para se juntarem à celebração que tem a participação da Banda Filármónica.

Este é um dos eventos que integra a agenda dos mistérios da Páscoa, com 270 tradições quaresmais e pascais que as populações realizam durante 90 dias e que este ano ficaram suspensas.

Uma vela pelos mais sós

Em Proença-a-Nova, a empresária Joana Pereira desafia as pessoas, a recriar da forma possível uma tradição da vila de Sobreira Formosa. "Na Quinta-Feira Santa, todas as terras da proximidade da Igreja Matriz juntavam pinhas e tochas e com o fogo desenhavam o nome da aldeia. Ao longe todos viam a luz e todos sabiam que, mesmo longe, estavam juntos". Joana pede assim que a população coloque uma vela à janela para levar ao conforto aos que estão sozinhos.