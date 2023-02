Agricultores de Oleiros recebem abrigos após perdas pelo fogo

Lídia Barata Hoje às 19:30 Facebook

Beneficiários do projeto, que se estende a outros concelhos, são produtores de subsistência que perderam anexos agrícolas e alfaias num incêndio de 2017.

Vítor Mateus viu o fogo que em 2017 varreu o concelho de Oleiros levar os seus pertences, com exceção da habitação. Além de uma área de pinhal, as alfaias agrícolas, a horta, a sua oficina e as ferramentas de trabalho ficaram reduzidas a cinzas.

Hoje é um dos beneficiários do projeto Abrigos e Hortas, implementado pela Associação Causa, no âmbito do Portugal Inovação Social e da vertente Parcerias para o Impacto, que vai oferecer 13 abrigos no concelho de Oleiros, 20 no de Castanheira de Pêra e outros 20 em Arganil, num financiamento de 183.373 euros.