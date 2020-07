Fogo de Oleiros tem três frentes ativas e alastrou a Proença e Sertã

JN/Agências Hoje às 10:01 Facebook

Mais de 600 operacionais combatiam, este domingo de manhã, o incêndio que começou no sábado em Oleiros, distrito de Castelo Branco, e alastrou a Proença-a-Nova e Sertã.

"Neste momento [7.45 horas] temos 207 veículos com 644 operacionais. Houve um reforço significativo durante a noite com 11 grupos terrestres para reorganizar o teatro de operações, visto que o perímetro já é demasiado extenso", disse à agência o comandante Carlos Pereira, oficial de operações do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Já pelas 8.45 horas, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o combate às chamas envolvia 662 operacionais, auxiliados por 207 veículos e 11 meios aéreos.

Carlos Pereira afirmou que o incêndio "continua a evoluir com alguma intensidade", tem três frentes ativas e já chegou aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã, também no distrito de Castelo Branco.

O comandante referiu ainda que não tem conhecimento que estejam povoações em risco: "Que nós tenhamos conhecimento, não. Durante a noite foram retirados alguns populares de algumas habitações isoladas, por precaução".

Quanto aos danos materiais, o comandante disse que ainda não sabe a dimensão dos danos nessas habitações.

O incêndio deflagrou às 15.31 horas de sábado em Oleiros.

No âmbito deste incêndio um bombeiro de 21 anos perdeu a vida quando seguia numa viatura que se despistou. Este acidente fez ainda um ferido grave e provocou ferimentos ligeiros noutros três bombeiros.