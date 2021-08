Homem de 61 anos morre em colisão entre carro e camião em Oleiros

JN/Agências Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado em Orvalho, concelho de Oleiros (distrito de Castelo Branco), disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a vítima mortal do acidente "é o condutor do veículo ligeiro, um homem com cerca de 61 anos e único ocupante da viatura".

Já o condutor do veículo pesado, "um homem com cerca de 39 anos, sofreu ferimentos ligeiros", disse a mesma fonte.

A colisão entre os dois veículos ocorreu na Estrada Nacional 112, sendo que o alerta foi dado às 11.53 horas.

Para o local do acidente foram mobilizados meios dos bombeiros de Oleiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco e da Guarda Nacional Republicana (GNR), num total de 17 operacionais e sete viaturas.