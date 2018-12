Hoje às 19:30 Facebook

O arquiteto português Álvaro Siza Vieira vai assinar o projeto de requalificação do Miradouro do Zebro, em Oleiros, cujo investimento ronda os dois milhões de euros, disse o presidente no município local.

"O projeto ronda os dois milhões de euros e vai incluir uma ponte suspensa que irá ligar os concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Fundão. O nome de Siza Vieira irá atrair para a região turistas do mundo inteiro", afirmou Fernando Marques Jorge.

