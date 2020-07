Proença coberta por nuvem de fumo que dificulta combate dos aviões

Célia Domingues Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Grande incêndio que deflagrou no sábado tem este domingo três frentes ativas em Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Este fogo, que no sábado provocou um morto, um ferido grave e outro ligeiro num capotamento de uma viatura dos bombeiros de Proença-a-Nova, formou uma enorme nuvem de fumo, que pode dificultar as manobras dos aviões de combate.

Este domingo, o ambiente em Proença-a-Nova, mais concretamente em Vale da Mua, de onde era natural o bombeiro falecido, com 21 anos, é de enorme tristeza. O rapaz era muito estimado, de uma família solidária e conhecida na zona.

O bombeiro que ficou em estado mais grave, internado nos Hospitais da Universidade de Coimbra, com ferimentos no rosto, é estável, assim como o do ferido ligeiro, confirmou ao JN o autarca de Proença-a-Nova.

Os difíceis acessos, o vento com mudanças de direção e a densidade florestal estão a dificultar o trabalho dos mais de 700 bombeiros, apoiados por 200 viaturas e 12 meios aéreos.

Até ao momento não há casas danificadas, embora os habitantes das aldeias por onde passou o fogo durante a noite tenham vivido horas de apreensão. Uma senhora de Moutinhosa, Oleiros, foi transportada ao centro de saúde em estado de choque.

O incêndio, se a direção do vento se mantiver, dirige-se para sul, tendo à sua frente o concelho de Castelo Branco.