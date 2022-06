GNR e bombeiros procuram idoso de 81 anos desaparecido em Penamacor

JN/Agências Hoje às 19:41 Facebook

Um homem com 81 anos e doente de alzheimer está desaparecido desde a noite de sexta-feira no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, e a ser procurado por meios da GNR e dos bombeiros.

Fonte da GNR de Castelo Branco disse hoje à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do idoso, residente na localidade de Benquerença, foi dado às autoridades ao final da noite de sexta-feira, tendo sido mobilizado, logo na altura, um dispositivo de buscas, que foi reforçado ao longo do dia de hoje.

Segundo a mesma fonte, o idoso terá saído da sua residência de bicicleta "o que causa mais problemas às buscas, porque pode ter andado muito mais do que se fosse a pé", tendo, aparentemente, passado a noite fora de casa, indicou.

Cerca das 18:30 de hoje, as buscas continuavam no terreno, através de patrulhas da GNR com o apoio de oito operacionais e quatro viaturas dos bombeiros, mas ainda sem resultados.